Нигматуллин: Гинер со своей командой переигрывает Галицкого и всех остальных руководителей российских клубов

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин похвалил работу президента ЦСКА Евгений Гинера.
Фото: ПФК ЦСКА
— Семь воспитанников в стартовом составе ЦСКА на дерби со "Спартаком" (3:1) — прекрасный результат. Ведь академии созданы не по той причине, что по регламенту положено, чтобы они были

Выходит так, что Гинер со своей командой на сегодняшний день переигрывает Галицкого и всех остальных руководителей российских клубов. Стоит их работе поаплодировать и привлечь внимание остальных. Это система имеет право на существование, — рассказал экс-футболист в интервью Sport24.

Нигматуллин считает, что на академию уходит также достаточное количество средств, но играть своими воспитанниками, чем покупать иностранных футболистов, всё равно экономнее.

В составе ЦСКА на матч со "Спартаком" в основном составе вышли Игорь Акинфеев, Вадим Карпов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Фёдор Чалов и Георгий Щенников. Все они — воспитанники армейского клуба.

В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на третьем месте турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 16 очками, отставая от лидирующих "Зенита" и "Спартака" на один пункт.

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Теги: ЦСКА Спартак Краснодар Гинер Галицкий Нигматуллин
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