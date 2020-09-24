Червиченко: не понимаю, за что оштрафовали Федуна. Это спектакль абсурда

Rusfootball.info высказал недоумение назначением наказания в адрес нынешнего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Экс-президент « Спартака Андрей Червиченко в интервью корреспондентувысказал недоумение назначением наказания в адрес нынешнего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Фото: ФК "Локомотив"

— Честно говоря, я не совсем понимаю за что именно оштрафовали Федуна. Слова о снятии с чемпионата? А что, разве у нас уже наказывают за эмоциональные всплески? Я, говоря откровенно, всё не могу понять – какую норму Федун нарушил? Настоящего основания я, откровенно говоря, для штрафа не вижу. Тут много какой-то казуистики. Человек сказал, что они снимутся с чемпионата – что тут противозаконного? Плюс, человек выплеснул эмоции – ну и что из этого? Мало ли кто что на эмоциях сказал. Всё это очень похоже на спектакль абсурда. С одной стороны, совершенно непонятно за что Федуна наказывают, а с другой – не совсем понятна позиция самого Федуна.



Как мне кажется, тут может быть проще заплатить этот штраф, чем нанимать адвокатов и судиться. Вряд ли, даже если… Ну или когда он выиграет этот процесс в спортивном суде – он сомнительно что сможет отсудить у РФС затраты на юристов. При этом стоимость работы адвокатов наверняка окажется много и много раз больше чем размер штрафа. Понятно, что это может быть вопросом принципа. А может быть человек и просто хочет развлечься. Но вся эта ситуация выглядит перебором. С обеих сторон.



— Но если, например, вам лично подобным штрафом скажут, что со своим мнением должны, простите, заткнуться – ведь тут сами наверняка пойдёте биться в суд?



— Вы понимаете, в чем дело: все эти самые штрафы и по сути, и по размерам для участников футбола – смехотворны. Я не буду рассуждать о том, как должен или не должен в этой ситуации поступать Федун. Он взрослый и успешный человек. И сам знает, как ему действовать правильно. Но я бы возможно, в такой ситуации просто продолжал спокойно высказываться. И платил бы эти копейки – по принципу «хай подавятся».



Не думаю, что эти штрафы для него в принципе являются хоть как-то ощутимыми. По крайней мере уверен укусивший, к примеру, его комар вызовет намного больше отрицательных эмоций, нежели подобный штраф. Лично я бы продолжал высказывать и дальше, не обращая никакого внимания на все эти «штрафы».



— Но получается, что сегодня уже можно оштрафовать человека, вкладывающего в развитие футбола свои деньги - только за высказывание о цирке, когда его команду откровенно убили на поле.



— Основное, как я понимаю из нынешних новостей, что ему вменяют в вину – заявление о предстоящем снятии с чемпионата. Что тут такого, за что в принципе можно назначать штраф? Я в принципе не вижу никаких оснований. Может быть его слова квалифицировали как критику судей? Ну не знаю. Если в его словах действительно обнаружили критику судей, и ему за это прилетел штраф – тогда не совсем понимаю, что тут можно будет отсудить. По регламенту, насколько мне известно, участникам турнира критиковать судей действительно запрещено. И за это штрафуют. И все эти штрафы платят. А он лицо официальное. И чем в такой ситуации он лучше других?