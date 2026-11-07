Карпукас рассказал, интересовались ли им в Европе

- До меня доходила информация об интересе одной команды.
Не знаю, насколько это было возможно, но команда действительно хотела, - сказал Карпукас в видео на YouTube-канале "СБГ Шоу".
Артем Карпукас с лета текущего года выступает за петербургский "Зенит" - всего он провел за новый клуб во всех турнирах 12 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету полузащитника шесть матчей в составе национальной сборной России. Контракт 24-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2031 года.