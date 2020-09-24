Известный актер и поклонник московского "Локомотива" Валерий Баринов дал комментарий по поводу выхода в прокат фильма "Стрельцов". Главным героем картины является советский футболист Эдуард Стрельцов, роль которого сыграл актер Александр Петров. В прокат спортивная мелодрама должна выйти 24 сентября.
Баринов сообщил, что уже давно не воспринимает кино как искусство и считает его индустрией, способом зарабатывания денег.
- Наивно считать, что кино про Стрельцова будет посвящено тому, чтобы изучить ситуацию и рассказать правду о сложностях и проблемах нашего спорта, - сказал знаменитый актер.
- Фильм про Стрельцова соберет кассу и удастся как коммерческий проект. Я видел проморолик, в котором исполнитель главной роли Петров бьет по кочану и попадает во флюгер. Пусть кто-нибудь из профессиональных футболистов попробует так же ударить, а я потом посмотрю, будет ли он после этого играть в футбол, - передает слова Валерия Баринова Sport24.
Актер Баринов: сейчас кино - это способ зарабатывания денег. Фильм про Стрельцова соберет кассу
Актер Валерий Баринов высказал мнение о выходящей в прокат спортивной мелодраме "Стрельцов".
Фото: kfcpromo.ru
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