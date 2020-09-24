— Что побуждает меня поехать в Китай, так это стремление увидеть новые места и новую культуру. Мой цикл в "Порту" был очень хорош, теперь я ищу новые, личные цели, — рассказал футболист в интервью SAPO Desporto.
Тикиньо также поблагодарил всех в "Порту", а также надеется, что он будет таким же счастливым в Китае, каким он был в португальской команде.
Cообщается, что "Тяньцзинь Тэда" перебил предложение "Локомотива" по трансферу футболиста. Москвичи предложили 9 млн евро, а китайцы — 10 млн евро.
В минувшем сезоне Тикиньо провёл 48 матчей, забил 19 голов и отдал три голевые передачи.
Тикиньо, который интересовал "Локомотив", объяснил выбор в пользу китайского клуба
Новичок "Тяньцзинь Тэда" Тикиньо, которым ранее интересовался "Локомотив", рассказал, почему выбрал Китай.
Фото: Getty Images
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