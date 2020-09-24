Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько, которого, по слухам, заменит экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.
Напомним, после восьми туров "Химки" занимают предпоследнюю строчку чемпионата России с тремя очками.
Источник: "СЭ".
Источник: Анохин стал новым генеральным директором "Химок"
Президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин назначен генеральным директором "Химок".
Фото: Getty Images
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