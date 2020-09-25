Как сообщает источник, "Химки" возобновили интерес к 33-летнему футболисту после назначения Игоря Черевченко на пост тренера команды.
Глушаков в текущий момент находится в статусе свободного агента. Минувший сезон он провёл в "Ахмате", сыграв за команду 27 матчей, забив четыре гола и отдав голевую передачу.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Химкам" вновь интересен Глушаков
Российский полузащитник Денис Глушаков может перейти в "Химки".
Фото: ФК "Ахмат"
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