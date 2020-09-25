Экс-футболист ПФК ЦСКА Александр Цауня оценил последнее московское дерби. Напомним, 13 сентября 2020 года на "ВЭБ Арене" ЦСКА победил "Спартак" со счетом 3:1. На 11 минуте матча счет открыл форвард красно-белых Понсе, на 30 минуте Магнуссон забил ответный мяч после подачи углового, а перед самым перерывом Влашич вывел армейцев вперед. На 90+1 минуте Эджуке установил окончательный результат матча.
- Как дерби? Суперигра получилась. У меня много друзей, болеющих за "Спартак", и все после матча звонили, поздравляли с победой. Если честно, дерби мне понравилось намного больше, чем полуфиналы и финал последней Лиги чемпионов, - цитирует Александра Цауню пресс-служба ЦСКА.
Экс-хавбек ЦСКА Цауня: дерби понравилось больше, чем финал Лиги чемпионов
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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