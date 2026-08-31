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Спартак Кострома
1 - 0 1 0
РоторЗавершен

Сальто перед вбросом аута привело к победному голу в матче Первой лиги (фото)

Костромской "Спартак" оказался сильнее "Ротора" в домашней встрече 9-го тура Первой лиги.
Фото: Первая лига
Команда из Волгограда уступила сопернику с минимальным счётом - 0:1.

Развязка наступила на 79-й минуте. Надер Мохаммади необычным способом ввёл мяч из аута, исполнив перед броском сальто. Подачу иранца замкнул защитник Николай Тарасов, забивший единственный гол матча.

Мохаммади уже использовал такой приём около месяца назад - тогда его вброс с кульбитом также завершился результативной передачей.

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