Сальто перед вбросом аута привело к победному голу в матче Первой лиги (фото)

Костромской " Спартак " оказался сильнее "Ротора" в домашней встрече 9-го тура Первой лиги.

Фото: Первая лига

Команда из Волгограда уступила сопернику с минимальным счётом - 0:1.



Развязка наступила на 79-й минуте. Надер Мохаммади необычным способом ввёл мяч из аута, исполнив перед броском сальто. Подачу иранца замкнул защитник Николай Тарасов, забивший единственный гол матча.



Мохаммади уже использовал такой приём около месяца назад - тогда его вброс с кульбитом также завершился результативной передачей.