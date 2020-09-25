"Мне очень нравилась пара Вики Лопыревой с Федей Смоловым. Мне кажется, эта несостоявшаяся свадьба была ошибкой. Не знаю, чья: ее или его. Сложно судить. Но этот статус любовницы и разбивание семьи — мне это не близко", - сказала Рудковская в видео на ютуб-канале Super.
Напомним, что пара состояла в отношениях три года. Они устроили свадебную церемонию на Мальдивах, но официально брак так и не оформили. Смолов и Лопырева расстались в 2015 году.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива" Смолов провел 7 матчей и забил 2 гола. Виктория Лопырева была послом чемпионата мира-2018 в России.
Рудковская: мне очень нравилась пара Лопыревой и Смолова
Яна Рудковская, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко, рассказала о несостоявшейся свадьбе нападающего "Локомотива" Федора Смолова и Виктории Лопыревой.
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