"Мне непонятны замены Федотова. Он выпускает двух братьев Пруцевых, видимо, перепутав их с Миранчуками, и уже через несколько минут меняет одного обратно. Это говорит о полной профессиональной непригодности тренера или о том, что это специальная акция, чтобы выманить больше денег у хозяина клуба. Довольно странным образом комментаторы стали говорить о том, что тренеру нужны деньги на покупку других футболистов", - передает слова агента Sport24.
Встреча "Сочи" и "Краснодара" завершилась со счётом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник хозяев Кристиан Нобоа, реализовав пенальти. В начале второго тайма защитник "Сочи" Кирилл Заика был удален с поля, и спустя 4 минуты Сергей Петров сравнял счет.
В следующем туре РПЛ "Сочи" и "Краснодар" встретятся с "Ростовом" и "Динамо" соответственно. "Быкам" также предстоит ответный матч с ПАОКом 30 сентября в квалификации Лиги чемпионов.
Дмитрий Селюк: мне непонятны замены Федотова. Это специальная акция, чтобы выманить больше денег у хозяина клуба?
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ "Сочи" - "Краснодар".
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