Дмитрий Селюк: мне непонятны замены Федотова. Это специальная акция, чтобы выманить больше денег у хозяина клуба?

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ "Сочи" - "Краснодар".
"Мне непонятны замены Федотова. Он выпускает двух братьев Пруцевых, видимо, перепутав их с Миранчуками, и уже через несколько минут меняет одного обратно. Это говорит о полной профессиональной непригодности тренера или о том, что это специальная акция, чтобы выманить больше денег у хозяина клуба. Довольно странным образом комментаторы стали говорить о том, что тренеру нужны деньги на покупку других футболистов", - передает слова агента Sport24.

Встреча "Сочи" и "Краснодара" завершилась со счётом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник хозяев Кристиан Нобоа, реализовав пенальти. В начале второго тайма защитник "Сочи" Кирилл Заика был удален с поля, и спустя 4 минуты Сергей Петров сравнял счет.

В следующем туре РПЛ "Сочи" и "Краснодар" встретятся с "Ростовом" и "Динамо" соответственно. "Быкам" также предстоит ответный матч с ПАОКом 30 сентября в квалификации Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Селюк Краснодар Сочи Федотов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров в чемпионате России
Источник: Дест попрощался с футболистами "Аякса" и в скором времени вылетит в Барселону 1
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев был признан лучшим игроком матча с "Краснодаром" 1
Гендиректор "Сочи": у клуба точно будет пара новичков 1
Дмитрий Селюк: мне непонятны замены Федотова. Это специальная акция, чтобы выманить больше денег у хозяина клуба? 1
Мусаев: "Краснодар" не может позволить себе беречь силы перед ЛЧ и выпускать второй состав
«Быки» не стали жертвовать чемпионатом ради ЛЧ. Но «Сочи» устоял в меньшинстве благодаря Джанаеву 1
"Реал" обыграл "Бетис", проигрывая по ходу матча. Эмерсон забил автогол и удалился
Федотов — о ничьей с "Краснодаром": это очко заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает 1
Прохин: немного расстроился, что не забил во втором тайме против "Уфы" 3
Ещенко: мой подопечный Айртон изъявил желание сегодня забить два гола. Побольше бы таких голов забивал 2
"Будем обгонять". Дзюба — о том, что догнал Аршавина в списке бомбардиров "Зенита"
Футболисты "Спартака" устроили коридор для вернувшегося Жиго (видео) 1
"Кто бы что ни говорил, это самое большое противостояние в России". Дзюба — о матче со "Спартаком" 34
"Наши форварды сегодня были в ударе". Семак опубликовал фото с раздевалки после победы над "Уфой" 1
"Краснодар" в большинстве не сумел обыграть "Сочи" 10
"На пенсию заработал, старый". Ребров поздравил Ещенко со 100 матчами за "Спартак" (видео) 1
"Челси" отыгрался с "Вест Бромвичем", проигрывая 0:3 после первого тайма 2
Головин пропускает третий матч "Монако" в Лиге 1 подряд из-за травмы
Медведев: это не победа на классе. У нас был серьёзный разговор после матчей, когда мы потеряли семь очков 7
Семак: не хочется брать кого-либо в центр обороны, будем рассчитывать на молодежь 2
Газизов: Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд 2
Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита" 3
Семак заявил, что хотел бы видеть Кузяева в "Зените" 2
Гендиректор "Зенита": надеюсь, все травмированные игроки вернутся в строй к матчу со "Спартаком" 7
Евсеев: такое поражение может стать последним 6
Дзюба: ждем с нетерпением игру со "Спартаком" 24
Александр Мостовой: не солидно так прыгать и бегать главному тренеру "Спартака" 31
Семак: возможно, у Азмуна повреждение связок колена 6
Червиченко: не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых" 8
Все новости