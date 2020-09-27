Чернов забил 100-й гол "Ростова" при Карпине Защитник "Ростова" Евгений Чернов стал автором одного из голов команды в первом тайме матча с тульским "Арсеналом". View this post on Instagram Гол Евгения Чернова «Арсеналу» стал 100-м при Валерии Карпине ? A post shared by Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov) on Sep 27, 2020 at 4:24am PDT 27-летний защитник сравнял счёт на 13 минуте, забив 100 гол своей команды под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавил команду 19 декабря 2017 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 15:11 Автор: Айнур Шаймарданов Теги: Ростов Чернов Карпин Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5