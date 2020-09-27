Чернов забил 100-й гол "Ростова" при Карпине

Защитник "Ростова" Евгений Чернов стал автором одного из голов команды в первом тайме матча с тульским "Арсеналом".


27-летний защитник сравнял счёт на 13 минуте, забив 100 гол своей команды под руководством Валерия Карпина.

Специалист возглавил команду 19 декабря 2017 года.

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Теги: Ростов Чернов Карпин
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