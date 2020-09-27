Поединок завершился поражением тульской команды со счетом 2:3.
"Не считаю, что "Ростов" задавил нас в прессинге. Все делали, что планировали, но забили мяч и успокоились. Получилось так, что очень легко дали сопернику делать подачи, невнимательно сыграли. Много работаем, но половину позиционных единоборств наши защитники проигрывают", - сказал Подпалый в эфире телеканала Матч Премьер.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
В следующем туре РПЛ тульская команда сыграет на выезде с "Тамбовом". Встреча пройдет 3 октября.
Подпалый: забили мяч и успокоились
Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итог матча 9-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Арсенал"
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