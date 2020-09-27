"Мы проигрывали много единоборств. "Ахмат" оказывал давление, мало что получалось в атаке. Нашу игру в актив не могу, потому что мы много ошибались в простых моментах. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше", - сказал Матвеев в эфире телеканала Матч Премьер.
"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.
В следующем туре подопечные Матвеева сыграют на своем поле с ЦСКА. Встреча состоится 3 октября. Начало - в 16:30 мск.
Отметим, что "Урал" не может выиграть в двух последних матчах.
Матвеев: много ошибались в простых моментах
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев подвел итог матча 9-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: РИА Новости
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