Причина собрания - неудовлетворительные результаты команды. "Динамо" располагается на 9-м месте в турнирной таблице текущего сезона РПЛ, а также москвичи покинули розыгрыш Лиги Европы, проиграв тбилисскому "Локомотиву" во втором квалификационном раунде со счетом 1:2.
Новиков возглавляет команду с 2019 года. Всю карьеру тренер провел в системе московского клуба.
Источник: Чемпионат
СМИ: руководство "Динамо" проведет внеплановое собрание, на котором обсудит отставку Новикова
Руководство московского "Динамо" планирует провести незапланированное собрание, на котором будет рассмотрено возможное отстранение от работы главного тренера Кирилла Новикова.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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