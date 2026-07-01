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Игрок "Локомотива" Монтес попал в стартовый состав Мексики на матч плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики определилась со стартовым составом на матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Эквадора.
Фото: ФИФА
С первых минут на поле появится защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес.

Мексика: Ранхель, Санчес, Васкес, Монтес, Гальярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Альварадо, Хименес.

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.

Встреча состоится в ночь на 1 июля и начнётся в 04:00 по московскому времени.

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