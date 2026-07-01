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Деменко: для "Динамо" уход Тюкавина станет серьёзной потерей

Максим Деменко не видит ничего необычного в возможном переходе Константина Тюкавина из московского "Динамо" в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По мнению бывшего футболиста, желание нападающего попробовать себя в новой команде и побороться за трофеи вполне объяснимо.

- Желание Тюкавина перейти в "Зенит"? Ничего такого страшного нет. Да, воспитанник "Динамо", но, видимо, хочет сделать новый шаг, выиграть трофеи. Это абсолютно нормально. Для "Динамо" это будет потерей, - приводит слова Деменко Vprognoze.

По данным СМИ, ранее "Динамо" отклонило предложение "Зенита" в размере 25 миллионов евро. Позже появилась информация, что петербургский клуб готов увеличить сумму до 30 миллионов.

"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, а "Динамо" заняло седьмую строчку. Новый сезон стартует в июле.

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