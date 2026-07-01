Деменко: для "Динамо" уход Тюкавина станет серьёзной потерей

Фото: ФК "Динамо"

- Желание Тюкавина перейти в " Зенит "? Ничего такого страшного нет. Да, воспитанник " Динамо ", но, видимо, хочет сделать новый шаг, выиграть трофеи. Это абсолютно нормально. Для "Динамо" это будет потерей, - приводит слова Деменко Vprognoze

По мнению бывшего футболиста, желание нападающего попробовать себя в новой команде и побороться за трофеи вполне объяснимо.По данным СМИ, ранее "Динамо" отклонило предложение "Зенита" в размере 25 миллионов евро. Позже появилась информация, что петербургский клуб готов увеличить сумму до 30 миллионов."Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, а "Динамо" заняло седьмую строчку. Новый сезон стартует в июле.