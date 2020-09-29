Матч состоится 8 октября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 19:00 мск.
Напомним, что после игры со сборной Швеции команда Станислава Черчесова проведет два матча в Лиге Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
Товарищеский матч Россия - Швеция покажет Первый канал
Товарищеский поединок между сборными России и Швеции в прямом эфире покажет Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.
Фото: РФС
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