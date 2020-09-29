Товарищеский матч Россия - Швеция покажет Первый канал

Товарищеский поединок между сборными России и Швеции в прямом эфире покажет Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: РФС

Матч состоится 8 октября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 19:00 мск.



Напомним, что после игры со сборной Швеции команда Станислава Черчесова проведет два матча в Лиге Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).