Как сообщает источник, петербургский клуб договорился о трансфере бразильца за 20 млн евро. В понедельник, 5 октября, игрок пройдёт медобследование перед переходом в стан "сине-бело-голубых".
Напомним, что в 2017 году сообщалось об интересе к Венделу со стороны московского ЦСКА. На тот момент хавбек выступал за "Флуминенсе".
Вендел защищает цвета "Спортинга" с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии 23-летний бразилец провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира
Источник: "Зенит" договорился со "Спортингом" о трансфере Вендела за 20 млн евро
"Зенит" закрыл сделку по переходу полузащитника "Спортинга" Вале Вендела.
Фото: ФК "Спортинг"
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