"Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. "Спартак", конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с "Зенитом" - иконой нашего футбола. Матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов", - приводит слова Погребняка ТАСС.
Напомним, что Погребняк является воспитанником "Спартака". За основную команду "красно-белых" нападающий выступал с 2002 по 2005 год. В 2007 году россиянин перешел в "Зенит", в котором он провел 58 матчей и забил 22 гола. С петербургским клубом Погребняк стал чемпионом России 2007 года и обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
Матч "Спартак" - "Зенит" начнется сегодня, 3 октября, на "Открытие Арене" в 19:00 по Москве.
Погребняк: "Зенит" - икона нашего футбола. "Спартак" заслуживает уважения за то, что идет вровень с ним
Экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ между "красно-белыми" и петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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