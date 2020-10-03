Павлюченко — о промахе Понсе: если бы я в таком моменте не забил, мне бы старшие ребята морду набили бы

Понсе кошмарно промахнулся по пустым воротам ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020
Но мы-то знаем, что было потом ?https://t.co/OnaaYh5Tdb pic.twitter.com/UhMz6mxwBT
— Я играл в другое время. Если бы я в таком моменте не забил, и игра закончилась бы 1:0, мне бы старшие ребята морду набили бы. Такое было раньше, — рассказал Павлюченко в интервью Metaratings.
38-летний Павлюченко защищал цвета "Спартака" с 2003 по 2008 год, проведя за команду 188 матчей, забив 87 голов и отдав 19 голевых передач.
23-летний Понсе пополнил состав "красно-белых" летом прошлого года. В нынешнем сезоне форвард стал автором четырех голов в восьми матчах.