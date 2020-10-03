Гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об ушедших в аренду в "Арсенал" Николае Рассказове и Александре Ломовицком и выразил им полную поддержку.
- Если у них в "Спартаке" нет такого объема времени, то надо уходить в аренду и доказывать свою состоятельность. Я полностью поддерживаю ребят, они молодцы. Они делают свою работу и не держатся за зарплату, - передает слова Газизова РИА Новости.
Александр Ломовицкий провел начало текущего сезона РПЛ в аренде в подмосковных "Химках" и в 8 матчах забил 2 гола, Николай Рассказов в составе московского "Спартака" на поле не выходил. Оба игрока попали в заявку тульского "Арсенала" на гостевой матч против "Тамбова" (1:1). Ломовицкий вышел в основном составе и провел на поле 59 минут, Рассказов остался в запасе.
Газизов: полностью поддерживаю Рассказова и Ломовицкого. Они молодцы
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов выразил поддержку Александру Ломовицкому и Николаю Рассказову, ушедшим в аренду в тульский "Арсенал".
Фото: "Чемпионат"
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