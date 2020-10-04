"Когда всё закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Я сейчас не могу ничего прокомментировать", - сказал Широков.
Напомним, что августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время игры любительских команд. После игры арбитр написал заявление в полицию.
Широкова после инцидента отстранили от работы на "Матч ТВ", где он долгое время являлся экспертом в студии.
Источник: Чемпионат
Широков: когда всё закончится, я выскажусь
Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о скандальной ситуации с избиением арбитра во время любительского матча.
Фото: Василий Пономарёв
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