Кавазашвили: если мы в правовом государстве, у нас должно быть право обсуждать судей

Бывший вратарь сборной СССР, московский «Торпедо» и «Спартака» высказался о действующем запрете РФС на комментарии в адрес судей
- У вас нет ощущения что ситуация и в конце прошлого, и в этом году – есть взрыв той бомбы, что была заложена ранее. Конкретизирую: не является ли произошедшее последствием решения РФС – запрет всем участникам соревнований как-либо высказывать о работе судей?

- Скажу максимально откровенно: за всю мою жизнь в футболе с таким я сталкиваюсь впервые. Такой практики я не знал ни во времена СССР, ни после развала Советского Союза – когда начался период российского футбола. Никогда ранее ситуации, что тренерам, либо другим участникам соревнований запрещено высказывать свои претензии к судьям в прессе – такого никогда ранее не было, вплоть до прошлого года.

Но раз такое решение приняли… Ведь это решение принимает не Дюков, и не Прядкин. Такие решения относительно национальных футбольных законов принимает Исполком РФС. И в этом самом исполкоме они-же, руководители клубов и заседают! Они, эти же самые руководители футбольных клубов в исполкоме заседают и вносят различные предложения. И они на уровне исполкома РФС могут запросто отменить данный пункт. Но ведь этого сделано не было – этот пункт в регламент они пропустили. И в постановлении исполкома было записано решение именно того вопроса, о котором вы только что сказали. Вот и всё.

- Когда вы играли, могли высказаться публично, что, например, судья ошибся, или он «кривой-косой»?

- Конечно мог. И тренеры могли об этом рассуждать. А сейчас они не имеют права говорить об этом. Ни тренеры, ни игроки не имеют права делать никаких замечаний судейскому комитету по работе судей и обслуживанию ими матчей. Сейчас не имеют права.

И вы обратите внимание: все и руководители клубов, и тренеры и игроки буквально боятся сказать хоть что-то про судей. Боятся. Потому что есть запрет.

- Можно сказать что этот запрет вредит и футболу в стране и самим судьям?

- Если мы живём в правовом государстве, то имеем право высказывать свои мысли, взгляды. И озвучивать свои вопросы для обсуждения общественностью

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Теги: Кавазашвили
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