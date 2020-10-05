По информации телеграм-канала Baza, форвард "Спартака" Александр Кокорин купил малолитражный автомобиль "Ока" 2003 года выпуска. Эта покупка потребовалась ему для оформления красивых номеров О009РР (девятка - номер Кокорина в "Спартаке"), которые он поставил на новый "Роллс-Ройс".
Ранее этой "Окой" владела супруга Павла Мамаева Алана, которая так же приобретала эту машину для оформления новых номеров. Как сообщается, автомобиль сменил за последние 3 года более 60 владельцев, среди которых в том числе Артем Дзюба и родные Андрея Лунева.
Источник: Александр Кокорин приобрел автомобиль "Ока"
Фото: ФК "Спартак"
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