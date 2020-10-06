"Эмоции самые положительные. Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие — это Лига чемпионов и борьба за золото чемпионата России. Лично я готов как и прежде всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков", - передает слова Кузяева "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня, 6 октября, петербургский "Зенит" официально объявил о подписании контракта с Кузяевым.
После 10-и туров "сине-бело-голубые", имея в своем активе 21 очко, лидируют в чемпионате России. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут дома против "Сочи".
Кузяев поделился впечатлениями от перехода в "Зенит"
Полузащитник Далер Кузяев поделился впечатлениями от возвращения в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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