Шевченко — о большом количестве заболевших: первый раз сталкиваюсь с таким

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о потерях в стане команды перед товарищеской игрой с Францией.

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— Первый раз сталкиваюсь с таким. Любой опыт — всегда полезный. Матч играется. Будем стараться поставить команду, которая сможет играть. Думаю, у ребят есть мотивация. Футбол должен продолжаться, — рассказал тренер в эфире телеканала "Футбол 1/2/3".



Напомним, в стане сборной Украины сразу 14 человек заболели коронавирусом, среди которых и вратари. В связи с этим в заявку на матч попал 45-летний Александр Шовковский, завершивший карьеру 3,5 года назад.