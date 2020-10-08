Поединок завершился поражением России со счетом 1:2.
"Мы не рассматривали матч как разминку. Это официальная игра, мы хотели выглядеть убедительно и играть на результат. Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали. Счет на табло, но все могло быть по-другому," - сказал Черчесов.
Также Черчесов отметил, что команда во втором не просела и пытались атаковать, а также замены на усиление атаки не принесли результата.
В следующем матче сборная России сыграет в Лиге Наций против Турции. Встреча пройдет 11 октября.
Источник: "СЭ"
Черчесов: не рассматривали игру со Швецией как разминку
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал товарищеский матч с командой Швеции.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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