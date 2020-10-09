— Женя долгое время не имел игровой практики, поэтому попросился у руководства и тренерского штаба сыграть за "Краснодар-2", чтобы вспомнить, что такое футбол. Для этого надо было выводить его из заявки в РПЛ? Насколько понимаю, если ты заявлен за первую команду, то не можешь играть за вторую, — рассказал агент в интервью "РБ-Спорту".
Талаев отметил, что это технический момент. По его словам, футболист сам попросился в "Краснодар-2", чтобы наставник основной команды Мурад Мусаев смог рассчитывать на него в следующем матче с "Рубином" в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
26-летний Марков перешёл в "Краснодар" 6 октября из московского "Динамо" за 300 тысяч евро.
Известно, почему "Краснодар" отзаявил Маркова из РПЛ спустя три дня после подписания
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Евгения Маркова, рассказал, почему клуб отзаявил футболиста от РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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