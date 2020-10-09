— Соболев молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком, — рассказал Газизов в интервью ТАСС.
Газизов отметил, что видел динамику, видел то, что хотел Черчесов. Он отметил, что в таких матчах больше смотрят на аспекты, а не результат.
Соболев заменил в товарищеском матче с Швецией (1:2) Артёма Дзюбу. Форвард вышел после перерыва и забил единственный гол россиян.
Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил игру нападающего клуба Александра Соболева за сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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