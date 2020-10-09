Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил игру нападающего клуба Александра Соболева за сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
— Соболев молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком, — рассказал Газизов в интервью ТАСС.

Газизов отметил, что видел динамику, видел то, что хотел Черчесов. Он отметил, что в таких матчах больше смотрят на аспекты, а не результат.

Соболев заменил в товарищеском матче с Швецией (1:2) Артёма Дзюбу. Форвард вышел после перерыва и забил единственный гол россиян.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Газизов Соболев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Тикнизян: разгром Эстонии? Мы обязаны выигрывать такие матчи, играя за Россию
Сафонов — о вызове в сборную: сказали, чтобы я собирал вещи и переселялся
Акинфенва ведёт переговоры о переходе в реслинг 5
Известна зарплата Шварца в "Динамо" 1
"Оренбург" и "Чайка" обменялись игроками
В сборной России показали первые мгновения Сафонова в национальной команде (фото)
Тер Штеген подпишет новый контракт с "Барселоной"
Черчесов вызвал Сафонова в сборную России 11
"Реал Мадрид" исключил подписание Погба
Сутормин рассказал об отличии тренировок в обычные дни и в международную паузу
Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком 2
Ибрагимович вылечился от коронавируса 1
Молодежка разгромила Эстонию, но главное сделали сербы. Братья почти втащили Россию на Евро 5
Адуев: Талалаев сказал, что рассчитывает на меня
Кабелла — лучший игрок "Краснодара" в сентябре 1
Джикия может сыграть с Турцией в Лиге Наций 2
"Спартаку" интересен правый защитник "Болоньи" Мбайе 11
Новичок "Ахмата" из "Монпелье": уровень команд в РПЛ хороший
Источник сообщил, когда Вендел прибудет в расположение "Зенита"
Дубль Чалова помог молодежной сборной России разгромить Эстонию со счетом 4:0 5
Андрей Воронин может стать ассистентом Шварца в "Динамо" 2
Хачатурянц: возможно, в РПЛ будут судить те, у кого были негативные оценки 6
Черчесов - о вызове Беляева в сборную России: это не связано с игрой Кутепова 1
Источник: Сафонов и Евгеньев могут быть довызваны в основную сборную России 7
"Что понюхали Джанаев с Кутеповым?" Уткин - о сборной России 4
"Температура? Не, не слышали!" "Локомотив" показал тренировку Гильерме (видео) 2
"Динамо" согласовало назначение Шварца на пост главного тренера 11
В итальянской клинике рассказали, что Мозес завтра пройдет медосмотр перед переходом в "Спартак" 9
Дубль Давыдова принес Кержакову первую победу на посту главного тренера "Томи" 11
Российский судья Сергей Карасев заболел коронавирусом 4
Все новости
-