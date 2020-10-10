"Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно". Евсеев — о смерти Кулькова

Бывший футболист "Спартака" Вадим Евсеев высказался о смерти Василия Кулькова.


Кулькова не стало на 55-м году жизни. Он переболел коронавирусом, а сегодня должен был перенести плановую операцию, однако сердце бывшего футболиста остановилось в реанимации.

Евсеев несколько дней назад покинул пост наставника "Уфы".

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Теги: Спартак Евсеев Кульков
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