"Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно". Евсеев — о смерти Кулькова

Василий Кульков... Открытый светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надёжный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. На фото моя свадьба, он был одним из гостей и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту... Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно. #спорт #футбол #фкспартак #жизнь