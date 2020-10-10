"У нас в республике восстановились экономические показатели. Теперь мы будем покупать готовых игроков. Честно говоря, "Уфа" жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ. Сейчас мы этот период перетерпели. Я благодарен всем, кто помог возобновить финансирование", - сказал Мурзагулов.
Несколько дней назад Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы". Среди кандидатов на вакантное место называются фамилии Олега Кононова, Рашида Рахимова и Сергея Юрана.
В ближайшем матче "Уфа" на выезде сыграет с "Локомотивом". Поединок состоится 17 октября и начнется в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: ТНВ
Мурзагулов: "Уфа" жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о бюджете клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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