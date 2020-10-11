Евсеев подтвердил, что "Уфа" вела переговоры с Глушаковым

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что в клубе мог оказаться полузащитник Денис Глушаков.

Фото: ФК "Ахмат"