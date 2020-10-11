В первый раз стороны разговаривали перед стартом прошлого сезона, а вторую попытку "Уфа" сделала уже перед стартом нынешней кампании.
— Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб — разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка (Ксения Коваленко), — рассказал Евсеев в интервью "СЭ".
33-летний Глушаков выступал за "Ахмат" в прошлом сезоне, после того как покинул "Спартак" на правах свободного агента. За грозненский клуб футболист провёл 27 матчей, забил шесть голов и отдал голевую передачу.
Во время сезона 2020/21 Глушаков подписал контракт с "Химками", за которые успел провести одну игру.
Евсеев покинул "Уфу" на днях. Клуб находится на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ.
Евсеев подтвердил, что "Уфа" вела переговоры с Глушаковым
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что в клубе мог оказаться полузащитник Денис Глушаков.
Фото: ФК "Ахмат"
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