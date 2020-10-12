Как сообщалось ранее, наставником московского клуба станет экс-тренер "Майнца" Сандро Шварц. Помощником немецкого специалиста станет бывший нападающий "бело-голубых" Андрей Воронин.
После 10-и туров "Динамо" имеет в своем активе 17 очков и занимает 6 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Sport24
Источник: "Динамо" во вторник объявит о назначении нового тренера
Московское "Динамо" 13 октября, во вторник, скорее всего, объявит о назначении нового главного тренера.
Фото: ФК "Майнц"
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