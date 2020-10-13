Сообщается, что клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего игрока. Соглашение предусматривает годичную аренду с правом выкупа за 2,5-3 млн евро. Однако защитник не хочет переезжать в Москву.
"Динамо" предлагает ему зарплату, которая превышает его текущую почти в два раза (475 тыс. евро в год). Более того, у футболиста имеются серьезные разногласия с главным тренером Рубеном Аморимом, однако Ристовски отклоняет предложение бело-голубых.
В прошлом сезоне Ристовски сыграл в составе "Спортинга" 26 матчей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: A Bola
"Динамо" согласовало со "Спортингом" аренду Ристовски, однако игрок не хочет переезжать
Защитник лиссабонского "Спортинга" Стефан Ристовски не хочет переходить в московское "Динамо".
Фото: AFP 2020 / MIGUEL RIOPA
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