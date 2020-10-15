Известно, во сколько "Ростову" обойдутся два шведских новичка

Руководство "Ростова" планирует усилить команду полузащитниками Понтусом Альмквистом и Армином Гиговичем.

Фото: ФК "Ростов"

Сообщается, что за 18-летнего Гиговича клуб собирается заплатить "Хельсинборгу" 2,2 млн евро, а за Альмквиста "Норчепингу" 3,2 млн евро.



Гигович в Аллсвенскане 2020 провёл 20 матчей, забил гол и отдал голевую передачу. Он играет на позиции опорника.



Альмквист в двадцати матчах Аллсвенскана забил пять голов и отдал две голевые передачи. Футболист может сыграть нападающего или правого полузащитника.



Источник: Expressen