Известно, во сколько "Ростову" обойдутся два шведских новичка

Сообщается, что за 18-летнего Гиговича клуб собирается заплатить "Хельсинборгу" 2,2 млн евро, а за Альмквиста "Норчепингу" 3,2 млн евро.
Гигович в Аллсвенскане 2020 провёл 20 матчей, забил гол и отдал голевую передачу. Он играет на позиции опорника.
Альмквист в двадцати матчах Аллсвенскана забил пять голов и отдал две голевые передачи. Футболист может сыграть нападающего или правого полузащитника.
Источник: Expressen
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Руководство "Ростова" планирует усилить команду полузащитниками Понтусом Альмквистом и Армином Гиговичем.
Фото: ФК "Ростов"
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