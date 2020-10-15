29-летний Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение рассчитано на три года. Форвард сборной Кабо-Верде ранее защищал цвета московского "Спартака" на протяжении четырех лет - с 2015 по 2019.
Зе Луиш: счастье снова стучится в дверь (фото)
Нападающий "Локомотива" Зе Луиш опубликовал фото с командной тренировки.
29-летний Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение рассчитано на три года. Форвард сборной Кабо-Верде ранее защищал цвета московского "Спартака" на протяжении четырех лет - с 2015 по 2019.
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