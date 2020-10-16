"Никто не может объяснить, что происходит в "Уфе". У нас всегда так: мы или боремся за выживание, или за еврокубки. Кто-то говорит, что на команде сказался уход президента клуба Шамиля Газизова, кто-то считает, что повлияли продажи Остона Урунова и Даниила Фомина", - приводит слова Безденежных пресс-служба "Чайки".
Аренда 24-летнего Безденежного с "Чайкой" рассчитана до конца текущего сезона.
В текущем сезоне РПЛ полузащитник в составе "Уфы" провел 8 матчей.
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Безденежных: никто не может объяснить, что происходит в "Уфе"
Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных, который сегодня отправился в аренду в "Чайку", поделился своим мнением о ситуации в уфимском клубе
Фото: ФК "Уфа"
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