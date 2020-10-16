Безденежных: никто не может объяснить, что происходит в "Уфе"

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных, который сегодня отправился в аренду в "Чайку", поделился своим мнением о ситуации в уфимском клубе

Фото: ФК "Уфа"