"На 42-й минуте Вилков не назначил пенальти в ворота "Рубина" – рука у защитника гостей была в неестественном положении. VAR вмешался, но Вилков протокол VAR нарушил.
Но это не единственная ошибка Вилкова. На 53-й минуте перед голом "Краснодара" было нарушение правил – VAR это заметил, а Вилков нет. После просмотра эпизода Вилков решил не отменять взятие ворот, хотя я считаю, что фол был. Чтобы не зафиксировать здесь фол надо быть либо дураком, либо Вилковым.
Вилков просто подарил "Краснодару" победу, без первого пенальти и ошибочного второго мяча счёт был бы 1:1", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что после матча с "Краснодаром" представители "Рубина" направили жалобу в РФС на судейство Михаила Вилкова.
Матч "Краснодар" - "Рубин" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. В концовке первого тайма французский полузащитник "быков" Реми Кабелла реализовал 11-метровый удар. На 53-й минуте встречи хавбек Кристофер Ольссон увеличил преимущество "Краснодара", а в компенсированное арбитром время команды обменялись голами - забили форвард Маркус Берг и защитник Карл Старфельт.
"Краснодар" после 11-и туров имеет в своем активе 18 очков и занимает 7-е место в Российской Премьер-Лиге. "Рубин" же с 15-ю очками расположились на 9-й строчке.
Федотов: Вилков подарил победу "Краснодару"
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Михаила Вилкова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" — "Рубин" (3:1).
Фото: РПЛ
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