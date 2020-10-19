"Я была сражена наповал уровнем интеллекта Васи". Жена Березуцкого рассказала о знакомстве с мужем

Ольга Березуцкая, супруга бывшего защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, рассказала, как познакомилась со своим мужем.
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Когда появился он, у меня всё было хорошо. Любимое творчество. Сумасшедший ритм жизни. Толпы поклонников, которые не успевали за моим графиком. Да и мне, если честно, было не до них. ? Как-то раз друзья позвали меня на мероприятие. Там был он. Я, конечно, знала, что он какой-то футболист, но лично с ним знакома не была. ? Нас просто представили друг другу. И всё... Больше я ничего не помню...))) Честно. Потом все мысли были только «о нём и о нём»))) Как в одной популярной песне. ? Я была сражена наповал уровнем интеллекта Васи. Это была адская смесь красивого, накачанного спортсмена и невероятно умного мужчины, приправленная харизмой. ? Развивалось всё очень стремительно, по сценарию: «Пришёл. Увидел. Победил»? ? Едва взглянув друг на друга, мы сразу поняли, что: а) не желаем расставаться ни на минуту б) хотим семью. ? Мы оба довольно брутальные персонажи. Привыкли ценить поступки, а не внешний антураж. Поэтому конфетно-букетных периодов у нас не было. ? Через несколько дней после знакомства мы заехали к Васиным родителям, и он гордо заявил: «Знакомьтесь, это Оля, моя будущая жена...» И все поняли, включая меня, что это реально так. ? Ну разве не так ведет себя настоящий мужик? Открыто, во всеуслышанье заявляет о своих правах и намерениях. Лично для меня нет ничего прекраснее и сексуальнее брутального мужчины, который знает, чего хочет, и получает это. ? Что касается моих родителей, они, в отличие от меня, знали Васю и его карьеру получше. ? Чтобы вы понимали, я не раз была на матчах футбольного ЦСКА, но знала только Вагнера и Жо (основных нападающих команды на тот период). ? При первой встрече с моими родителями он блеснул чувством юмора и еще раз обозначил серьезность своих намерений. Поэтому как такой будущий зять мог не понравиться?? ? Когда мы начали встречаться, я четко понимала, на кого посягнула? ? Вася был завидным холостяком. Чуть ли не единственным из всей команды. Армия поклонниц, желающих выйти замуж за неженатого Березуцкого, пополнялась каждый день. ? И тут появилась я и внезапно обломала все их грандиозные планы. Простите, девчонки. Я правда не хотела))) ?????? ?

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Василий и Ольга поженились в октябре 2009 года. У пары двое детей: сын Владимир и дочь Анастасия.

На данный момент Березуцкий является помощником Виктора Гончаренко в московском ЦСКА.

Источник: "инстаграм" Ольги Березуцкой

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Теги: Березовский ЦСКА
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