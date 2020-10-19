Спортивный директор "Оренбурга" прокомментировал информацию о возможном срыве кубкового матча с "Сочи"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев опроверг информацию о том, что кубковый матч с "Сочи" может не состояться.

Фото: ФК "Оренбург"