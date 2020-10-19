"Информация не является действительностью. Наша команда проходит тесты, они подаются в Роспотребнадзор и лигу. Если бы что-то произошло, все бы всё знали", — приводит слова Андреева "Чемпионат".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о вспышке коронавируса в "Оренбурге". Сообщалось о десяти случаях заболевания.
Матч "Оренбург" - "Сочи" в рамках 3-го тура группового этапа элитного раунда Кубка России запланирован на 21 октября. Встреча начнется в 17:00 по Москве на стадионе "Газовик".
Спортивный директор "Оренбурга" прокомментировал информацию о возможном срыве кубкового матча с "Сочи"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев опроверг информацию о том, что кубковый матч с "Сочи" может не состояться.
Фото: ФК "Оренбург"
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