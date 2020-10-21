"Химки" прошли в плей-офф Кубка России, победив "Нижний Новгород" по пенальти

"Химки" с трудом вышли в плей-офф Кубка России, победив в матче группового этапа "Нижний Новгород".



Футбол: Sportbox

Основное время завершилось со счётом 1:1. Ставпец в начале второго тайма вывел "Нижний Новгород" вперёд, но Конате восстановил равновесие за 15 минут до конца.



В итоге победитель определялся в серии послематчевых пенальти. Команды долго не могли завершить серию. Но в итоге она закончилась со счётом 11:10 в пользу гостей.



"Химки" набрали пять очков и заняли первое место в этой группе. "Нижний Новгород" с тремя очками остался на втором месте.



Кубок России



Групповой этап



Нижний Новгород - Химки - 1:1 (пен. 10:11)



Голы: Ставпец, 51, Конате, 74



Нижний Новгород: Анисимов, Эдиев (Каккоев, 61), Шумских, Гоцук, Темников, Ставпец (Султонов, 80), Сапета, Попов, Гащенков (Калинский, 61), Федчук (Комолов, 70), Мичуренков ( Сулейманов, 71)



Химки: Хомич, Логашов, Гапон, Тихий, Тихонов (Идову, 69), Могилевец, Куат (Куат, 59), Липовой (Мирзов, 59), Конате, Алиев (Кухарчук, 70), Долгов (Камышев, 89)



Предупреждения: Темников, 37, Гащенков, 39, Тихий, 50, Тихонов, 66, Мичуренков, 69, Логашов, 84, Хомич, 90