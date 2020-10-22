"Он один из лучших президентов, которых я когда-либо видел в своей карьере. А я видел многих… Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом, — передает слова футболиста Sport24.
39-летний Это'О перешёл в махачкалинскую команду из "Интера" в августе 2011 года. За два года в команде камерунец провёл 53 игры, в которых забил 25 голов и отдал 13 голевых передач.
Затем в его карьере были "Челси", "Эвертон", "Сампдория", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК", в котором футболист закончил карьеру в сентябре 2019 года.
Керимов был владельцем "Анжи" с января 2011 по декабрь 2016 года.
Это'О: горжусь, что могу назвать Керимова своим другом
Бывший нападающий "Анжи" Самуэль Это'О высказался об отношениях с бывшим президентом клуба Сулейманом Керимовым.
Фото: ФК "Анжи"
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