Это'О: горжусь, что могу назвать Керимова своим другом

Бывший нападающий "Анжи" Самуэль Это'О высказался об отношениях с бывшим президентом клуба Сулейманом Керимовым.
Фото: ФК "Анжи"
"Он один из лучших президентов, которых я когда-либо видел в своей карьере. А я видел многих… Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом, — передает слова футболиста Sport24.

39-летний Это'О перешёл в махачкалинскую команду из "Интера" в августе 2011 года. За два года в команде камерунец провёл 53 игры, в которых забил 25 голов и отдал 13 голевых передач.

Затем в его карьере были "Челси", "Эвертон", "Сампдория", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК", в котором футболист закончил карьеру в сентябре 2019 года.

Керимов был владельцем "Анжи" с января 2011 по декабрь 2016 года.

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Теги: Анжи Керимов Это’О
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