Однако, у футболиста поднялась температура. Все его тесты на коронавирус — отрицательные, как и у всей семьи, — рассказал Сергею Егорову директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
26-летний Селихов в текущем сезоне отыграл одну игру за "Спартак-2" в ФНЛ, пропустив два гола. Вратарь оказался в "Спартаке" в январе 2017 года, но из-за травм провёл за клуб лишь 37 игр, в которых пропустил 38 голов и 14 раз сыграл "на ноль".
Известно состояние здоровья Селихова
Вратарь "Спартака" Александр Селихов сдал два отрицательных теста на коронавирус.
Фото: ФК "Спартак"
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