Нобоа - о своей травме: не могу поверить

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своей травме.

Фото: ФК "Сочи"

"Не могу поверить. Я провожу свой лучший сезон, всё было здорово и получил эту травму. Сначала подумал, что ничего серьезно, но в итоге получил разрыв мышц задней поверхности бедра", - цитирует Нобоа extra.ec.



Ранее появилась информация, что 35 летний эквадорец пропустит около двух месяцев.



В текущем сезоне РПЛ Нобоа в составе "Сочи" провел 11 матчей и забил 7 мячей.