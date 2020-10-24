- Мы получили первыми запрет на посещение зрителей. Естественно, договаривались с «Ростовом» - им спасибо, что откликнулись. Хотели переехать, но Роспотребнадзор разрешил нам провести матч со зрителями. Возможности перенести матч у нас нет теперь. Будем играть дома, - передает слова Газизова Sport24.
Ранее появлялась информация, что Роспотребнадзор запретил "Спартаку" допуск болельщиков на домашний матч 13 тура против "Ростова" 31 октября, и красно-белые договорились с желто-синими об обмене кругами и проведении назначенной на эту дату встречи в Ростове-на-Дону. В 12 туре "Спартак" обыграл в гостях "Краснодар" со счетом 3:1 и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Газизов - о матче "Спартака" с "Ростовом": Роспотребнадзор разрешил нам провести игру со зрителями
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о месте проведения встречи 13 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" и допуске болельщиков на этот матч.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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