Мирзов забил невероятный мяч в ворота "Ростова" (видео)

Это не Мирзов, это просто Мирзиньо. Резиуан ворвался с фланга и накрутил половину защиты «Ростова» ???



Фантастический гол принес «Химкам» тяжелую победу над «Ростовом»:https://t.co/D6XMCt4BLr pic.twitter.com/REqmOiqjej