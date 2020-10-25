Мирзов забил невероятный мяч в ворота "Ростова" (видео)

Это не Мирзов, это просто Мирзиньо. Резиуан ворвался с фланга и накрутил половину защиты «Ростова» ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2020
Фантастический гол принес «Химкам» тяжелую победу над «Ростовом»:https://t.co/D6XMCt4BLr pic.twitter.com/REqmOiqjej
Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
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Гол Мирзова принес победу подмосковной команде в игре с "ростовчанами". Также забитым мячом отметился Брайан Идову.