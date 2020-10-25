Шалимов: "Ахмат" вырвал победу в матче с "Уфой", это хороший знак для команды

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов поделился мнением о результате матча 12-го тура РПЛ.



Фото: ТАСС

"Ахмат" одержал победу со счётом 3:1. Грозненцы при счёте 1:1 остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, но всё равно забили два мяча.



"Скорее уж для Рахимова эта игра была принципиальной. Да, "Ахмат" остался в меньшинстве, но вырвал победу. Это хороший знак для команды. Мы видим, что есть хорошие футболисты", — сказал Шалимов в эфире телеканала "Матч Премьер".



"Ахмат" набрал 17 очков в 12 турах. Грозненцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.