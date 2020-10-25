"Уфа" в 12-м туре уступила в гостях "Ахмату" со счётом 3:1. В составе грозненцев дублем отметился Бернард Бериша. При этом грозненцы забили дважды, оставшись в меньшинстве.
"Сегодня у "Ахмата" на поле был Бериша, а у нас, к сожалению, такого игрока не оказалось. Будем ждать, смотреть, кто из пришедших возьмёт на себя эту роль лидера. Оказавшись в большинстве, по-детски побежали вперёд, забыв, что у соперника есть такой человек как Бериша", - цитирует Мурзагулова ТАСС.
Председатель совета директоров "Уфы": у нас, к сожалению, нет такого игрока, как Бериша
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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