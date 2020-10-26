Подпалый: пенальти судья придумал

Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итог матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Матч ТВ
Поединок завершился поражением тульской команды со счетом 1:5.

"Провалили второй тайм, первый тоже провели не очень. Потеряли контроль, но явных моментов у ЦСКА в первом тайме почти не было, хотя он и владел инициативой. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти в раздевалку. Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший", - сказал Подпалый.

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Подпалого сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 31 октября и начнется в 14:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Подпалый Арсенал ЦСКА
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