Поединок завершился поражением тульской команды со счетом 1:5.
"Провалили второй тайм, первый тоже провели не очень. Потеряли контроль, но явных моментов у ЦСКА в первом тайме почти не было, хотя он и владел инициативой. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти в раздевалку. Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший", - сказал Подпалый.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре команда Подпалого сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 31 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Подпалый: пенальти судья придумал
Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итог матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Матч ТВ
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